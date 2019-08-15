Прогнозы для Хабаровского края не утешительны: вода в Амуре поднимается

В Амуре поднимается вода. Кто-то говорит о перспективе повторения сценария наводнения 2013 года. А как на самом деле? Чего ждут синоптики и гидрологи? Об этом в эфире радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" мы говорили с начальником Хабаровского Гидрометцентра Светланой Агеевой.

Прогнозы для Хабаровского края не утешительны: вода в Амуре поднимаетсяФото: Сергей ПЯТКОВ

Лето стоит ли рассматривать как повод найти новое место работы пока многие в отпускать? Трудоустройство в условиях экономического кризиса стало темой для разговора с HR-специалистом Валентиной Назаровой.

Прогнозы для Хабаровского края не утешительны: вода в Амуре поднимаетсяФото: Сергей ПЯТКОВ