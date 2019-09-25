2019-09-25T14:52:08+03:00
Спорт

Матч «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» закончился победой грозненцев

Отдадим должное армейцам: с 2004 года «Ахмат» не выигрывал у Хабаровска в основное время
Ксения ТУРТЫГИНА
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Матч «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» закончился победой грозненцев Фото: соцсетиМатч «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» закончился победой грозненцев Фото: соцсети
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Матч 1/16 Олимп – Кубок России «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» (Грозный) закончился победой грозненцев. В основное время команды сыграли со счетом 2:2, дополнительное тоже закончилось ничьей. Судьбу путевки в 1/8 финала решила серия пенальти.

Матч «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» закончился победой грозненцев Фото: соцсети

Матч «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» закончился победой грозненцев Фото: соцсети

Обе команды показали неплохую подготовку, добавлял остроты тот факт, что «Ахмат» уже 13 лет не может вырвать у армейцев убедительную победу в основное время. В прошлом году, напомним, грозненцы все-таки одолели хабаровчан, но в дополнительное время по пенальти. В этот раз также было назначено дополнительное время. В течение второго дополнительного тайма грозненцы сравняли счет – 2:2. Но ничьей этот матч просто не мог закончиться.

Матч «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» закончился победой грозненцев Фото: соцсети

Матч «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» закончился победой грозненцев Фото: соцсети

Были замены с обеих сторон, были травмы, особенно пострадал самый крутой армеец Адлан Кацаев, который в итоге покинул поле.

На протяжении игры было довольно много угловых, большинство – со стороны хабаровчан. Наверняка сыграла свою роль и активная поддержка болельщиков, все-таки армейцы играли на домашнем поле.

Матч «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» закончился победой грозненцев Фото: соцсети

Матч «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» закончился победой грозненцев Фото: соцсети

В итоге была назначена серия пенальти. Год назад хабаровчане уступили в схожей серии, но в этот раз, заметим, на поле не было ни одного футболиста, участвовавшего в той игре. Пробивал первое пенальти со стороны «Ахмата», конечно же, Бернард Бериша, «СКА-Хабаровск» выпустил на поле Рамазана Гаджимурадова. Оба первых удара оказались результативными. Вторым бил ВАщенко, четко положив мяч в ворота армейцев. От хабаровчан решал судьбу путевки в 1/8 финала Камилов – гол!

Третий удар вратарь Игорь Обухов просто технично взял в руки, не дав мячу закатиться в ворота. Хабаровчанин Артемий Малеев вышел на финишную прямую, удар, мяч полетел в ворота и… скакнул по вратарской линии.

Матч «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» закончился победой грозненцев Фото: соцсети

Матч «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» закончился победой грозненцев Фото: соцсети

Четвертая серия ударов, ахматовский игрок положил мяч в ворота ровно и как будто не напрягаясь. Армеец ударил и – штанга…3:2 в пользу «Ахмата».

В итоге в финал 1/8 финала Олимп – Кубок России вышел «Ахмат», выиграл в серии пенальти 4:2.

И напоследок – немного статистики: на стадионе им. Ленина, несмотря на промозглую погоду, собрались почти четыре тысячи человек, около десяти тысяч смотрели матч на канале «СКА-Хабаровск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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