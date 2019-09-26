Правительство Хабаровского края будет закупать квартиры для детей-сирот на электронных торгах

Электронные торги организуются в рамках исполнения 44-го федерального закона. Принять в них участие могут все желающие, подходящие под предложенные параметры. Справедливости ради отметим, список требований совсем не короткий. Принять участие в аукционе смогут только обладатели вторичного жилья в многоквартирных домах. Жилье не должно иметь обременения, и соответствовать своему техническому паспорту, а все перепланировки в нем узаконены. Но и это не все. Квартира не должна располагаться на цокольном этаже или в полуподвале. Статус аварийного или ветхого также станет препятствием. Также, квартира не должна нуждаться в ремонте, а все коммуникации, находиться в исправном состоянии. Подать заявки желающие смогут на сайте информационной системы госзакупок.

- Квартиры планируется приобрести в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, поселках Чегдомын и Солнечный, - рассказали в краевом министерстве имущественных отношений. - Максимальная цена контракта за одну квартиру от 28 до 48 квадратных метров в зависимости от территории составляет от 799 тысяч до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Участие в торгах могут принять только собственники, обладающие правом электронной подписи.

Недвижимость приобретается для детей-сирот и передается получателям на условиях социального найма сроком на пять лет. По истечении времени квартиры могут быть переданы в собственность и приватизированы.Всего в текущем году за счет строительства и приобретения квартир на вторичном рынке, а также предоставления жилья по мировым соглашениям по соцнайму очередникам планируют выдать 568 квартир.