2019-09-27T08:28:28+03:00
Это - Хабаровск!

Хабаровчане выберут советника мэра по делам молодежи: на пост претендуют четверо

Прямой эфир 27 сентября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
Поделиться:
Хабаровчане выберут советника мэра по делам молодежи: на пост претендуют четвероХабаровчане выберут советника мэра по делам молодежи: на пост претендуют четвероФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

Грядут еще одни выборы — молодежные. Жители краевого центра проголосуют за общественного советника мэра по делам молодежи. Поддержать кандидата можно будет 3 октября с 8:00 до 18:00 часов на любом избирательном участке. В гостях радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» - Петр Звягиенцев, Андрей Максименко и Владислав Фоминых. В 8 утра узнали, какие в первую очередь проблемы молодежи претенденты собираются решать.

Хабаровчане выберут советника мэра по делам молодежи: на пост претендуют четверо Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровчане выберут советника мэра по делам молодежи: на пост претендуют четвероФото: Сергей ПЯТКОВ

А в следующем часе к нам заглянули директор Хабаровского краевого музыкального театра Константин Зайнулин и Егор Малков, солист. Говорили про открытие нового театрального сезона.

Хабаровский краевой музыкальный театр открывает новый сезон Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровский краевой музыкальный театр открывает новый сезонФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск Эфир 27_09_19

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
О грабительском производстве на Шантарах в Хабаровском крае напомнит музей
Подтопленцы в Комсомольске получили первые выплаты
Еврейская автономия получит почти миллиард рублей на «социалку»
Газете в Хабаровске придется ответить за незаконное объявление
Жители Хабаровского края выйдут на субботник
Ради выпивки житель Хабаровского края разукомплектовал железную дорогу
Пенсионерка в Хабаровске вырвалась из кредитной кабалы, навязанной в клинике
Клиенты «Россельхозбанка» смогут получать и отправлять денежные переводы по номеру мобильного телефона
В Биробиджане случился переполох из-за пылающего автомобиля
Получатели загранпаспортов в Хабаровском крае сэкономят 30 процентов госпошлины
Заявления на выплаты от подтопленцев в Комсомольске-на-Амуре примут 28 и 29 сентября
В колониях Хабаровского края неправильно обращались с опасными отходами
Представителям ЛДПР предложат занять ключевые позиции в Закдуме Хабаровского края
Африканская чума свиней бросила тень на колбасу, найденную на границе ЕАО
В Хабаровске заработал рентген стоимостью 17,5 миллиона рублей
Сельчанин в ЕАО заказывал видеокамеру со скидкой, а получил зарядное устройство
В Еврейской автономии закроют детский дом