2019-09-30T10:03:13+03:00
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Курилки могут вернуть в аэропорты: как хабаровчане относятся к подобным изменениям

Прямой эфир 30 сентября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Курилки могут вернуть в аэропорты: как хабаровчане относятся к подобным изменениямКурилки могут вернуть в аэропорты: как хабаровчане относятся к подобным изменениямФото: Борис КОКУРИН
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Минздрав предлагает вернуть курилки в аэропорты, но не больше двух. Помещения будут непрозрачными, чтобы другие граждане не смогли наблюдать за зависимыми от табака. Как относятся хабаровчане к подобным изменениям, насколько вредны табачные изделия, почему даже страшные картинки на пачках сигарет не пугают людей. Об этом и не только говорили в 9:00 с консультантом отдела управления здравоохранения администрации города Хабаровска Татьяной Захаровой.

Курилки могут вернуть в аэропорты: как хабаровчане относятся к подобным изменениям Фото: Сергей ПЯТКОВ

Курилки могут вернуть в аэропорты: как хабаровчане относятся к подобным изменениямФото: Сергей ПЯТКОВ

А с самого утра узнали, как хабаровчане наводили порядок на общегородском субботнике, как обстоят дела с восстановлением участков и домов в подтопленных районах, и сколько ДТП произошло на выходных.

Хабаровск Эфир 30_09_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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