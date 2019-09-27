2019-09-27T08:37:55+03:00
Общество

Жителям Хабаровского края вручат метлы и грабли

На субботу, 28 сентября, намечен общекраевой субботник, приглашают всех, желающих жить в чистоте
Ксения ТУРТЫГИНА
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Жителям Хабаровского края вручат метлы и граблиЖителям Хабаровского края вручат метлы и граблиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровском крае 28 сентября пройдет субботник, напомнили в пресс-службе краевого правительства. Да и погода этому благоприятствует: в эти выходные потеплеет до +23 в Хабаровске и Комсомольске, дождей не ожидается. Самое то для работы на свежем воздухе в компании единомышленников!

Общекраевая генеральная уборка проводится в преддверии Дня края (20 октября). В министерстве ЖКХ считают, что будет замечательно, если праздник пройдет в чистоте – на убранных улицах, в ухоженных парках, на не замусоренных берегах.

- К Дню края подготовлена обширная праздничная программа. Надеемся, что граждане помогут коммунальщикам навести порядок. Уборка пройдет во всех районах, в том числе и в пострадавших от наводнения, - прокомментировали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Ожидается, что за метлы и грабли возьмутся не менее ста тысяч человек. В 2018 году, например, на осенний субботник вышли 114 тысяч человек. Они убрали 324 незаконные свалки, очистили без малого десять тысяч дворов. У жителей Хабаровского края есть шанс поставить новый рекорд по массовому выходу на субботник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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