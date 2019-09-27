Прощальный привет от лета: в Хабаровском крае ненадолго потеплеет

В предстоящие выходные Хабаровский край погрузится в приятную летнюю атмосферу. Как сообщает Хабаровский гидрометцентр, в субботу и воскресенье, 28 и 29 сентября, в крае будет очень тепло и сухо.

В Хабаровске столбики термометров покажут до +23 в субботу и до +26 (ого!) в воскресенье. В Комсомольске-на-Амуре в субботу до +25, а в воскресенье погода начнет шалить – до +21 и дождик. Так что завтрашний день надо провести на природе с шашлыками или хотя бы прогуляться по ближайшему парку и берегу реки.

Потому что это будет последний привет ушедшего лета. Начало следующей рабочей недели отметится понижением температуры и дождями. Резкое похолодание ожидается 4 октября. Если 3 октября еще будут уверенные +20, то уже в пятницу дневная температура опустится до +8 градусов в Хабаровске, пойдет мелкий противный холодный дождь. И хотя, по прогнозам, к следующим выходным немного потеплеет, до +13 градусов, жители многоквартирных домов наверняка будут с тоской считать дни до 7 октября – дня, когда в краевом центре запустят отопление.