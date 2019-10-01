Хабаровчане начали получат выплаты за ущерб от паводка

Вода наконец-то отступила от Хабаровска, теперь осталось подсчитать ущерб, который нанесла стихия. А суммы там действительно серьезные. Так, в Железнодорожном районе сумма превысила свыше 11 миллионов рублей. В нее, конечно, не входят те же разбитые дороги, например. А все мы помним, как обильные дожди испортили проезжую часть. Конечно, уже на многих улицах все привели в порядок. В гостях радио «Комсомольская правда»– Хабаровск» - заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС администрации города Хабаровска Виталий Орел. С 9:00 узнали, как у нас обстоят дела с выплатами для пострадавших, как восстанавливают дома, в которые зашла вода и, что теперь будет с насыпной дамбой.

Хабаровчане начали получат выплаты за ущерб от паводкаФото: Сергей ПЯТКОВ

А с самого утра к нам заглянули дизайнеры Наталья Брезденюк и Галина Чепковская. Девушки собираются принять участие в ежегодном конкурсе «Золотое лекало». Какие работы готовы представить на мероприятии модельеры, а также, что в тренде этой осенью. Эти и другие вопросы обсудили в 8:00.

«Золотое лекало»: хабаровские дизайнеры о модеФото: Сергей ПЯТКОВ