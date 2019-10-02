2019-10-03T08:45:08+03:00
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Владельцы ДВ-гектаров отчитаются за освоение участков: в крае уже принимают декларации

Прямой эфир 3 октября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Владельцы ДВ-гектаров отчитаются за освоение участков: в крае уже принимают декларацииВладельцы ДВ-гектаров отчитаются за освоение участков: в крае уже принимают декларацииФото: Борис КОКУРИН
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«Дальневосточные гектары» начали выдавать еще в 2016 году, и вот настала пора отчитаться за освоение земель. 1 октября владельцы наделов начали подавать декларации. В начале лета этот процесс запустили в Амурском районе. Теперь обязанность распространили по всей территории Хабаровского края. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту «Дальневосточный гектар» министерства имущественных отношений края Андрей Примак. С 8:00 обсудили, для чего нужна декларация, и что должна содержать, есть ли те, кто так и не начал строить на своем гектаре, а также какие районы по-прежнему перспективны для освоения земли.

Владельцы ДВ-гектаров отчитаются за освоение участков: в крае уже принимают декларации Фото: Сергей ПЯТКОВ

Владельцы ДВ-гектаров отчитаются за освоение участков: в крае уже принимают декларацииФото: Сергей ПЯТКОВ

А следующий час был музыкальный. К нам в гости заглянул солист известной группы «Perry Mason» Виктор Кириллов.

«Perry Mason» в студии радио «Комсомольская правда» Фото: Сергей ПЯТКОВ

«Perry Mason» в студии радио «Комсомольская правда»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск Эфир 03_10_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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