Обновленный состав Хабаровской городской думы готов к работе

Хабаровская городская дума седьмого созыва приступила к работе. Накануне прошло первое заседание, на котором выбрали спикера и двух замов муниципального парламента. По результатам тайного голосования председателем гордумы стал Михаил Сидоров, директор краевой типографии. В 8 утра Михаил Викторович заглянул на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск». Поговорили о новом составе думы, с чего предстоит начать работу, а также узнали, как парламентарии будут взаимодействовать с администрацией Хабаровска.

Обновленный состав Хабаровской городской думы готов к работеФото: Сергей ПЯТКОВ