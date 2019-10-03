2019-10-04T07:17:31+03:00
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Обновленный состав Хабаровской городской думы готов к работе

Прямой эфир 4 октября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Обновленный состав Хабаровской городской думы готов к работеОбновленный состав Хабаровской городской думы готов к работеФото: Борис КОКУРИН
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Хабаровская городская дума седьмого созыва приступила к работе. Накануне прошло первое заседание, на котором выбрали спикера и двух замов муниципального парламента. По результатам тайного голосования председателем гордумы стал Михаил Сидоров, директор краевой типографии. В 8 утра Михаил Викторович заглянул на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск». Поговорили о новом составе думы, с чего предстоит начать работу, а также узнали, как парламентарии будут взаимодействовать с администрацией Хабаровска.

Обновленный состав Хабаровской городской думы готов к работе Фото: Сергей ПЯТКОВ

Обновленный состав Хабаровской городской думы готов к работеФото: Сергей ПЯТКОВ

Михаил Сидоров 04_10_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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