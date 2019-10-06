2019-10-07T06:53:59+03:00
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Аварийное жилье под снос: хабаровчане переезжают в благоустроенные квартиры

Прямой эфир 7 октября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Аварийное жилье под снос: хабаровчане переезжают в благоустроенные квартирыАварийное жилье под снос: хабаровчане переезжают в благоустроенные квартирыФото: Борис КОКУРИН
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В 8 утра на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» подвели итоги минувших выходных. Узнали, какие планы перед собой ставит новый советник мэра по делам молодежи, почему спасатели покинули Комсомольск-на-Амуре, и все ли водители соблюдали правила дорожного движения в эти выходные.

А уже в следующем часе к нам заглянула в гости заместитель начальника управления жилищного фона и приватизации жилья администрации горда Хабаровска Светлана Пискун. Говорили про расселение аварийных домов в краевом центре. Узнали, какие адреса на очереди, сколько уже собственников стали новоселами, и как продать свою квартиру на площадке «Росэлторг».

Аварийное жилье под снос: хабаровчане переезжают в благоустроенные квартиры Фото: Сергей ПЯТКОВ

Аварийное жилье под снос: хабаровчане переезжают в благоустроенные квартирыФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск Эфир 07_10_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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