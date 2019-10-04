Ловкость рук и никакого мошенничества: как стать известным иллюзионистом в Хабаровске

В 9:00 на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» фокусник-иллюзионист Александр Флегонтов рассказал, как фокусы могут стать бизнесом. А еще узнали, как придумывают номера, сколько часов, дней и ночей нужно потратить, чтобы научиться первым трюкам и, как заставить зрителя поверить в волшебство.

Ловкость рук и никакого мошенничества: как стать известным иллюзионистом в ХабаровскеФото: Сергей ПЯТКОВ