Меню для всех: в хабаровских школах сделали единое питание

В Хабаровске много инициативной молодежи, которая без проблем открывает в городе бизнес. Некоторые, конечно, спустя время прекращают вести деятельность. Причин на это много, но самая главная это, конечно, отсутствие клиентов, а значит и прибыли. Вот, чтобы таких историй было как можно меньше, в краевом центре пройдет масштабная бизнес-конференция. Подробней рассказали наши гости - Артем Фридман и Алла Ткаченко представители компании «Альянс Стратег-ДВ». В 8:00 говорили не только о мероприятии, но и узнали, как поднять доход, преуспевать в деле и оставаться на плаву.

Меню для всех: в хабаровских школах сделали единое питаниеФото: Сергей ПЯТКОВ

А уже в следующем часе в студию радио «Комсомольская правда»-Хабаровска» заглянет начальник управления образования администрациии города Хабаровска Ольга Лалетина. Узнали, как решился вопрос со школьным питанием, а также как получить сертификат допобразования и, что за новые тесты придумали для учащихся в школах.

Доходы растут: хабаровчан научат управлять бизнесом дистанционноФото: Сергей ПЯТКОВ