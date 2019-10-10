Ты звезда: хабаровчане пользуются успехом на московских телешоу

В 9:00 на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» заглянул участник проекта «Голос» на Первом канале Анатолий Букин. А все потому что четверг у нас музыкальный. C нашим гостям успели поговорить о музыкальной карьера хабаровчанина, а также узнали, как он попал на шоу и, почему талантливая молодежь краевого центра не спешит на кастинги в Москве.

Ты звезда: хабаровчане пользуются успехом на московских телешоуФото: Сергей ПЯТКОВ