2019-10-10T09:54:36+03:00
Хабаровский эксперт

Оскорбление: с чего оно начинается и когда становится преступлением?

Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Оскорбление: с чего оно начинается и когда становится преступлением?Оскорбление: с чего оно начинается и когда становится преступлением?Фото: Борис КОКУРИН
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Сегодня во всемирный день психического здоровья решили мы поговорить об оскорблениях. Точнее что и при каких обстоятельствах может им считаться и перерасти в преступление. К разговору в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" мы пригласили старшего помощника прокурора Кировского района Хабаровска Анну Лозовицкую

Оскорбление: с чего оно начинается и когда становится преступлением? Фото: Сергей ПЯТКОВ

Оскорбление: с чего оно начинается и когда становится преступлением?Фото: Сергей ПЯТКОВ

и эксперта-лингвиста, преподавателя хабаровского института культуры Оксану Мизко

Оскорбление: с чего оно начинается и когда становится преступлением? Фото: Сергей ПЯТКОВ

Оскорбление: с чего оно начинается и когда становится преступлением?Фото: Сергей ПЯТКОВ

эксперт 10_10_2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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