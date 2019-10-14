Географический диктант 2019 в Хабаровске: вопросы, регистрация и сроки проведения

ИСТОРИЯ И ЦЕЛИ

Географический диктант 2019 в Хабаровске пройдет уже в пятый раз, участие в нем является добровольным, бесплатным, и не имеет каких-либо ограничений. За свою историю (а начали проводить географический диктант с 2015 года по инициативе Русского географического общества - прим.ред.) своего существования географический диктант где только не побывал.

Среди самых необычных пунктов проведения диктанта - палатка на острове Матуа Большой Курильской гряды, площадка в государственном заповеднике «Столбы» в Красноярском крае, Большой планетарий в Новосибирске, Звездный городок в Московской области. Ну, а центральной площадкой проведения традиционно остается МГУ имени М.В. Ломоносова.

- Основной целью географический диктант ставит популяризацию географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения, - отмечают организаторы проекта. - Географический диктант давно стал традиционным событием для всех людей, неравнодушных к романтике географических открытий, исследований и путешествий.

Географический диктант в прошлом году написали в 97 странах мира на 3532 площадках. Всего в акции приняли участие более 376 тысяч человек, из них в России диктант очно написали 249 857 человек, за рубежом - 7 171 человек. Кроме того, более 119 тысяч человек проверили свои знания онлайн на сайте диктанта.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ: СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Географический диктант в Хабаровске пройдет 27 октября 2019 года на площадке ДВГНБ по адресу: улица Муравьева-Амурского, 1, третий этаж, универсальный читальный зал.

Сроки проведения географического диктанта следующие: в 11:00 начинается регистрация участников, в 11:24 пройдет официальное приветствие, а в 12:00 все приступят непосредственно к тестам.

Перед началом диктанта каждому участнику присвоят индивидуальный идентификационный номер, вписываемый в бланк для написания диктанта при его получении. Данный номер также дублируется в виде отрывного листка, который остается у участника диктанта.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ В ХАБАРОВСКЕ: РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация на географический диктант 2019 в Хабаровске пройдет двумя способами - на площадке проведения в научной библиотеке, непосредственно в день написания диктанта в 11:00, и онлайн на сайте проекта.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 2019: ВОПРОСЫ

Как и в прошлом году, и два года назад, географический диктант будет включать в себя 3 варианта заданий по 30 вопросов в каждом. На их выполнение отводится не более 45 минут. Просмотреть варианты вопросов за последние годы, чтобы подготовиться и примерно представлять себе их содержание, можно на сайте проекта dictant.rgo.ru. Там же по окончании диктанта можно будет увидеть свои результаты по индивидуальному номеру, выданному во время испытаний.

По любым вопросам, связанным с проведением диктанта, вы можете обращаться по телефону 8 (4212) 31-47-33.