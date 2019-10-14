Перспективы развития «женского бизнеса» обсудили в Хабаровском крае

В рамках четвертого Дальневосточного форума предпринимателей бизнесвумен обсудили насущные проблемы и возможности для роста и развития.

Список вопросов широк - от карьерного роста в действующих компаниях до сложностей, стоящих перед теми, кто собрался открыть свое дело. Представительницы дальневосточного бизнеса дискутировали о том, как совмещать карьеру и семью. Вела дискуссионную площадку Оксана Фокина, руководитель группы компаний «Оксима» и комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России».

- Природа женщины существенно отличается от мужской. Она не склонна рисковать, испытывать эмоциональные перегрузки, стрессы в течение длительного периода времени, - считает участница форума Наталья Мартыненко. - Кроме того, женщины склонны со временем терять интерес к своему делу. Поэтому женское предпринимательство наиболее динамично развивается в сегменте малого и среднего бизнеса и имеет предпринимательскую направленность, а именно: творчество, инновации, мобильность, гибкость и адаптивность к изменениям внешней экономической среды.

Важность создания условий для ведения бизнеса отметил и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

- Если бизнесу будет комфортно и выгодно зарабатывать деньги, то количество субъектов предпринимательства будет расти, если нет - то бизнес будет закрываться или уходить в тень, - отметил глава региона. - Необходимо выработать внятные правила по поддержке, по льготам и тем условиям, по которым эти преференции предоставляются, и неуклонно придерживаться выбранной стратегии. И это должно быть выгодно, в первую очередь, именно малому и среднему, а также микробизнесу, а не крупным компаниям и корпорациям.

Современные реалии таковы, что несмотря на возросшую роль женщины в современном обществе, бизнес остается мужским полем деятельности. Однако даже на чужом поле женщины начинают - и выигрывают. Так, более десяти лет существует консалтинговая компания «Госзаказ», которую возглавляет Ольга Жменько, член общественного совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края. По ее мнению, для ведения успешного бизнеса главным является умение ставить перед собой цели и идти к ним, никуда не сворачивая.

Напомним, четвертый Дальневосточный форум предпринимателей прошел в Хабаровске с 10 по 12 октября 2019 года. Всего в нем приняло участие более тысячи человек со всего Дальнего Востока.