Ну, посчитаем: итоги Дальневосточного форума предпринимателей

Где и как заработать решает сейчас бизнес в России в целом и в Хабаровском крае в частности. Накануне в краевом центре прошел Дальневосточный форум предпринимателей. И некоторые рецепты, идеи были озвучены там. Сегодня мы их обсуждали в эфир радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" с заместителем министра инвестиций и предпринимательства Хабаровского края Натальей Рехтиной

Ну, посчитаем: итоги Дальневосточного форума предпринимателейФото: Сергей ПЯТКОВ

и владельцем бренда "Машенькины пироги" Иваном Емельяновым.

Ну, посчитаем: итоги Дальневосточного форума предпринимателейФото: Сергей ПЯТКОВ

Во второй половине проекта "Хабаровский эксперт" речь шла уже о делах семейных, точнее о разводе. Если жизнь после брака обсуждали с юристом, практикующим медиатором Павлом Пантелеевым.

Если жизнь после бракаФото: Сергей ПЯТКОВ