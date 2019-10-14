Ну, посчитаем: итоги Дальневосточного форума предпринимателей
Где и как заработать решает сейчас бизнес в России в целом и в Хабаровском крае в частности. Накануне в краевом центре прошел Дальневосточный форум предпринимателей. И некоторые рецепты, идеи были озвучены там. Сегодня мы их обсуждали в эфир радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" с заместителем министра инвестиций и предпринимательства Хабаровского края Натальей Рехтиной
Ну, посчитаем: итоги Дальневосточного форума предпринимателейФото: Сергей ПЯТКОВ
и владельцем бренда "Машенькины пироги" Иваном Емельяновым.
Ну, посчитаем: итоги Дальневосточного форума предпринимателейФото: Сергей ПЯТКОВ
Во второй половине проекта "Хабаровский эксперт" речь шла уже о делах семейных, точнее о разводе. Если жизнь после брака обсуждали с юристом, практикующим медиатором Павлом Пантелеевым.
Если жизнь после бракаФото: Сергей ПЯТКОВ
эксперт 14_10_2019
ИСТОЧНИК KP.RU