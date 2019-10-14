2019-10-14T10:06:46+03:00
Хабаровский эксперт

Ну, посчитаем: итоги Дальневосточного форума предпринимателей

Слушайте эфир от 14 октября 2019 на 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Ну, посчитаем: итоги Дальневосточного форума предпринимателейНу, посчитаем: итоги Дальневосточного форума предпринимателейФото: Борис КОКУРИН
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Где и как заработать решает сейчас бизнес в России в целом и в Хабаровском крае в частности. Накануне в краевом центре прошел Дальневосточный форум предпринимателей. И некоторые рецепты, идеи были озвучены там. Сегодня мы их обсуждали в эфир радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" с заместителем министра инвестиций и предпринимательства Хабаровского края Натальей Рехтиной

Ну, посчитаем: итоги Дальневосточного форума предпринимателей Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ну, посчитаем: итоги Дальневосточного форума предпринимателейФото: Сергей ПЯТКОВ

и владельцем бренда "Машенькины пироги" Иваном Емельяновым.

Ну, посчитаем: итоги Дальневосточного форума предпринимателей Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ну, посчитаем: итоги Дальневосточного форума предпринимателейФото: Сергей ПЯТКОВ

Во второй половине проекта "Хабаровский эксперт" речь шла уже о делах семейных, точнее о разводе. Если жизнь после брака обсуждали с юристом, практикующим медиатором Павлом Пантелеевым.

Если жизнь после брака Фото: Сергей ПЯТКОВ

Если жизнь после бракаФото: Сергей ПЯТКОВ

эксперт 14_10_2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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