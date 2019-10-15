2019-10-15T08:55:55+03:00
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«Счастливый Хабаровск»: арт-фестиваль борется за место на Всероссийском конкурсе

Прямой эфир 15 октября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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«Счастливый Хабаровск»: арт-фестиваль борется за место на Всероссийском конкурсе«Счастливый Хабаровск»: арт-фестиваль борется за место на Всероссийском конкурсеФото: Борис КОКУРИН
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«Арт фестиваль «Счастливый Хабаровск» вышел на федеральный уровень. Это значит, что наш проект зарекомендовал себя на отборочном этапе регионального этапа Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов. Теперь осталось дело за малым, оставить свой голос на сайте leader-id.ru. Хабаровчане тоже смогут сделать свой выбор. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - главный специалист управления культуры администрации города Хабаровска Евгения Чернякова. С 8 утра узнали, как проходила защита проектов и когда объявят победителя.

«Счастливый Хабаровск»: арт-фестиваль борется за место на Всероссийском конкурсе Фото: Сергей ПЯТКОВ

«Счастливый Хабаровск»: арт-фестиваль борется за место на Всероссийском конкурсеФото: Сергей ПЯТКОВ

Алгоритм голосования:

1. Необходимо зарегистрироваться на сайте https://leader-id.ru

2. Зайти на сайт konkurs.smarteka.org с помощью leader-id.ru

3. Выбрать вкладку «Практики», сделать выборку по региону (Хабаровский край) и найти проекты - «Арт фестиваль «Счастливый Хабаровск» (номинация «Туризм и культура»), «ООПТ» (номинация «Экология и бережливое отношение к природе»).

4. Сделать выбор.

С информацией также можно ознакомится в инстаграме городского управления культуры @Kulturakhabarovsk!

Хабаровск Эфир 15_10_19 Часть 1

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ИСТОЧНИК KP.RU

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