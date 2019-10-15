«Счастливый Хабаровск»: арт-фестиваль борется за место на Всероссийском конкурсе
«Арт фестиваль «Счастливый Хабаровск» вышел на федеральный уровень. Это значит, что наш проект зарекомендовал себя на отборочном этапе регионального этапа Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов. Теперь осталось дело за малым, оставить свой голос на сайте leader-id.ru. Хабаровчане тоже смогут сделать свой выбор. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - главный специалист управления культуры администрации города Хабаровска Евгения Чернякова. С 8 утра узнали, как проходила защита проектов и когда объявят победителя.
«Счастливый Хабаровск»: арт-фестиваль борется за место на Всероссийском конкурсеФото: Сергей ПЯТКОВ
Алгоритм голосования:
1. Необходимо зарегистрироваться на сайте https://leader-id.ru
2. Зайти на сайт konkurs.smarteka.org с помощью leader-id.ru
3. Выбрать вкладку «Практики», сделать выборку по региону (Хабаровский край) и найти проекты - «Арт фестиваль «Счастливый Хабаровск» (номинация «Туризм и культура»), «ООПТ» (номинация «Экология и бережливое отношение к природе»).
4. Сделать выбор.
С информацией также можно ознакомится в инстаграме городского управления культуры @Kulturakhabarovsk!
Хабаровск Эфир 15_10_19 Часть 1
ИСТОЧНИК KP.RU