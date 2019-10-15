2019-10-16T06:33:37+03:00
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Одно из чудес Хабаровского края оказалось под угрозой: в районе озера Амут беспощадно рубят лес

Прямой эфир 16 октября на частоте 88,3 FM
Ульяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Одно из чудес Хабаровского края оказалось под угрозой: в районе озера Амут беспощадно рубят лесОдно из чудес Хабаровского края оказалось под угрозой: в районе озера Амут беспощадно рубят лесФото: Борис КОКУРИН
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Совсем недавно общественность взбудоражила новость о вырубке леса в районе озера Амут под Комсомольском-на-Амуре. К слову, официально признанное одним из семи чудес региона. Но, несмотря на волну возмущения пилы так и продолжают проходиться по деревьям. В гостях - председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров. Разбирались, почему ограничить деятельность в этом районе невозможно, и как уникальное горное озеро осталось без присмотра.

Одно из чудес Хабаровского края оказалось под угрозой: в районе озера Амут беспощадно рубят лес Фото: Сергей ПЯТКОВ

Одно из чудес Хабаровского края оказалось под угрозой: в районе озера Амут беспощадно рубят лесФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск Эфир 16_10_19 08-00 - 09-00

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ИСТОЧНИК KP.RU

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