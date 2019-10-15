Инструкция: как попасть в детский сад Хабаровска

Как устроить своего ребенка в детский сад Хабаровска? Вопрос, волнующий многих родителей краевого центра, в том числе и наших радиослушателей. Именно поэтому мы пригласили в студию радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" начальника отдела дошкольного образования управления образования администрации Хабаровска Татьяну Матвеенкову.

Инструкция: как попасть в детский сад ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ