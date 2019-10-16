Дальневосточный кубок барменов: хабаровчане поборются за победу на чемпионате

Уже который год подряд Хабаровская Барменская Ассоциация проводит чемпионат по барменскому искусству - Дальневосточный кубок барменов. В этом году он тоже будет. Там любой желающий сможет показать свое мастерство. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - Вадим Мурашкин, официальный представитель Барменской Ассоциации России в Хабаровском крае. Узнали не только, как попасть на чемпионат, но и, где можно обучиться на бармена, и есть ли спрос на специалистов в этой сфере в нашем городе.

Дальневосточный кубок барменов: хабаровчане поборются за победу на чемпионатеФото: Сергей ПЯТКОВ