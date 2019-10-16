2019-10-16T09:57:59+03:00
Хабаровский эксперт

Главное успеть до 1 ноября: в Хабаровске продолжается прививочная кампания от гриппа

Слушайте эфир от 16 октября 2019 на 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Главное успеть до 1 ноября: в Хабаровске продолжается прививочная кампания от гриппаГлавное успеть до 1 ноября: в Хабаровске продолжается прививочная кампания от гриппаФото: Борис КОКУРИН
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Грипп в Хабаровске ожидается в декабре-январе. Противостоять ему можно не только с помощью антибиотиков и народных средств, но и прививками, с которыми надо поторопиться. Прививочная кампания продлится ещё две недели, точнее до 1 ноября включительно. Чтобы краевой центр не чикал и не кашлял на Новый Год необходимо, чтобы привились 49% хабаровчан. Подробности узнали у консультанта отдела управления здравоохранения администрации Хабаровска Татьяны Захаровой.

Главное успеть до 1 ноября: в Хабаровске продолжается прививочная кампания от гриппа Фото: Сергей ПЯТКОВ

Главное успеть до 1 ноября: в Хабаровске продолжается прививочная кампания от гриппаФото: Сергей ПЯТКОВ

В это воскресенье Хабаровскому краю исполняется 81 год. День рождения будут отмечать с размахом. Куда можно прийти и что будет бесплатно рассказала заместитель министра культуры Хабаровского края Ирина Купченко.

Даешь день рождение края с размахом! Фото: Сергей ПЯТКОВ

Даешь день рождение края с размахом!Фото: Сергей ПЯТКОВ

эксперт 16_10_2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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