Главное успеть до 1 ноября: в Хабаровске продолжается прививочная кампания от гриппа

Грипп в Хабаровске ожидается в декабре-январе. Противостоять ему можно не только с помощью антибиотиков и народных средств, но и прививками, с которыми надо поторопиться. Прививочная кампания продлится ещё две недели, точнее до 1 ноября включительно. Чтобы краевой центр не чикал и не кашлял на Новый Год необходимо, чтобы привились 49% хабаровчан. Подробности узнали у консультанта отдела управления здравоохранения администрации Хабаровска Татьяны Захаровой.

Главное успеть до 1 ноября: в Хабаровске продолжается прививочная кампания от гриппаФото: Сергей ПЯТКОВ

В это воскресенье Хабаровскому краю исполняется 81 год. День рождения будут отмечать с размахом. Куда можно прийти и что будет бесплатно рассказала заместитель министра культуры Хабаровского края Ирина Купченко.

Даешь день рождение края с размахом!Фото: Сергей ПЯТКОВ