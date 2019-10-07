2019-10-17T07:53:59+03:00
Хабаровский эксперт

Парламентаризм в России: верным ли путём идём, товарищи?

Слушайте эфир от 7 октября 2019 на 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Парламентаризм в России: верным ли путём идём, товарищи?Парламентаризм в России: верным ли путём идём, товарищи?Фото: Борис КОКУРИН
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Современная парламентская система сложилась после событий сентября-октября 1993 года. В студию радио "Комсомольская Правда-Хабаровск" мы пригласили представителей четырех партий, представленных в Государственной думе, обсудить как они оценивают произошедшие тогда перемены и насколько жизнеспособна оказалась многопартийная система, свободные выборы. Эти и другие вопросы были заданы руководителю хабаровского отделения партии "Справедливая Россия" Игорю Глухову, представителю хабаровского отделения партии "Единая Россия" Ивану Джуляку, представителю хабаровского отделения ЛДПР Ивану Крюкову, первому секретарю краевого отделения КПРФ Петру Перевезенцеву.

Парламентаризм в России: верным ли путём идём, товарищи? Фото: Сергей ПЯТКОВ

Парламентаризм в России: верным ли путём идём, товарищи?Фото: Сергей ПЯТКОВ

эксперт 7_10_2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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