В нашем доме уютно и тепло: отопительный сезон в Хабаровске проходит без сбоев

В Хабаровске отопительный сезон стартовал еще 4 октября, тогда начали подключать социальные учреждения. А уже 7 числа батареи постепенно стали греть в жилых домах. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - директор «Хабаровской теплосетевой кампании» филиала АО «ДГК» Сергей Нехороших. С 9 утра обсудили, что делать, если управляющая компания не хочет решать проблемы с отоплением, куда бежать, если из под крана льется ржавая вода. А также узнали, как прошла в целом подготовка к отопительному сезону в городе.

В нашем доме уютно и тепло: отопительный сезон в Хабаровске проходит без сбоевФото: Сергей ПЯТКОВ