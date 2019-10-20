Ненадежные в пролете: в Хабаровском крае создадут реестр добросовестных детских лагерей

В Хабаровском крае появится реестр надежных детских лагерей. И сразу возникает вопрос: а что в регионе есть ненадежные и они продолжают до сих пор работать? И вообще почему такая необходимость возникла? Может трагедия под Комсомольском в палаточном лагере «Холдоми» заставила пересмотреть подход к безопасности детей? Разбирались в нововведении с нашим гостем. В 9:00 в студии радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» – начальник управления общего и дополнительного образования Юлия Зотова.

Ненадежные в пролете: в Хабаровском крае создадут реестр добросовестных детских лагерейФото: Сергей ПЯТКОВ

А с самого утра подвели итоги минувшей неделе и обсудили события, которые произошли за выходные. Узнали, как вели себе хабаровские автолюбители на дороге, когда закончится пожароопасный период в крае, а также, когда в жилых домах появятся свои библиотеки.