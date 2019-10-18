Новый терминал внутренних авиалиний Хабаровского аэропорта принимает пассажиров

Во время недавнего визита в Хабаровский край Юрия Трутнева, полпреда президента по ДФО, новенький терминал Хабаровского аэропорта сиял стеклом и металлом, но был пуст. Дело в том, что тогда рейсы здесь принимали в тестовом режиме. Настраивали оборудование, обучали персонал, и только в октябре свершилось - новый терминал был запущен в эксплуатацию.

Уже 14 октября в новом терминале обслужили лайнеры, прилетевшие из Москвы и Улан-Удэ. Встречали их, кстати, под музыку – на это событие специально пригласили артистов Хабаровского музыкального театра.

Рейс «Москва – Хабаровск» авиакомпании Nordwind приземлился раньше назначенного времени. Как объяснили сотрудники аэропорта, такое происходит нередко. Попутный ветер и некоторые другие погодные условия могут сократить время пути. Впрочем, изменившееся время посадки не повлияло на качество работы наземных служб. Все было подготовлено заранее.

Первым пассажирам устроили праздничную встречу - с оркестромФото: Правительство Хабаровского края

СТЫКОВКА, ПЕРЕХОД, КОМФОРТ

Телетрап состыковали с самолетом, и первые пассажиры вышли в зал выдачи багажа. Причем не выходя на улицу – по крытому переходу. Большинство пассажиров - в основном те, кто возвращался домой, весьма удивилось таким изменениям.

– Я был в Москве в командировке, летаю часто. Теплый переход вместо автобуса – это отличный прием! Не слишком приятно выходить или заходить в самолет, когда сильный ветер или снег, – поделился хабаровчанин Александр Новоселов. – Отлично, что Хабаровский аэропорт становится более комфортным и современным. Кстати, время выдачи багажа, по-моему, сократилось. За это тоже спасибо.

Действительно, багаж в новом терминале выдают гораздо быстрее, чем раньше. И все благодаря современным технологиям. Обычные посетители аэропорта их не видят, зато ощущают положительные последствия прогресса. В самом аэропорту уверены, что повышение комфорта – важный момент, когда речь идет о развитии туризма. Согласитесь, туда, где вас хорошо приняли, позаботились о вашем удобстве, захочется вернуться еще раз.

Новый терминал внутренних авиалиний пока работает в тестовом режиме. То есть ежедневно принимает и отправляет не все рейсы, а выборочно, чередуя по сложности – с большим количеством пассажиров и не очень.

- Мы рады приступить к обслуживанию пассажиров в новом терминале. Надеемся, что гости нового терминала с пониманием отнесутся к возможным неудобствам, которые могут возникнуть на начальном этапе работы. Постараемся вместе с нашими партнерами – авиакомпаниями, арендаторами, которые предоставляют услуги в терминале, сделать все возможное, чтобы нашим пассажирам было максимально комфортно в новом терминале, - отметил Юрий Кондратчик, генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск».

Сейчас аэропорт на внутренних маршрутах обслуживает почти два миллиона пассажиров, а с новым терминалом эта цифра вырастет до трех миллионов. Руководство аэропорта разрабатывает программу расширения полетов.

Что касается представителей авиакомпаний, то некоторые из них, в частности той же Nordwind, готовы сделать хабаровский аэропорт «якорным» на Дальнем Востоке, уже с 27 октября представители авиакомпании планируют начать выполнение пяти новых регулярных рейсов во Владивосток, Иркутск, Магадан, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск.

Остались довольны все: и пассажиры, и федеральные, и краевые властиФото: Правительство Хабаровского края

- Сотрудничество с аэропортом Хабаровска имеет большое значение в планах развития нашей авиакомпании. Мы приветствуем введение новых объектов инфраструктуры, которые расширяют производственные возможности для авиакомпаний и, что особенно важно, делают обслуживание пассажиров более комфортным. Руководством авиакомпании Nordwind и аэропорта недавно был подписан меморандум о стратегическом партнерстве. Также нами активно прорабатываются полеты по международным направлениям, которые мы планируем начать из аэропорта Хабаровска в период осенне-зимней навигации, - подчеркнул Алексей Фраймович, директор филиала авиакомпании Nordwind в Хабаровске.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД

Новый терминал площадью в 27 тысяч квадратных метров рассчитан на обслуживание трех миллионов пассажиров ежегодно, причем выполняться оно будет в соответствии со всеми международными стандартами. Три телетрапа, 12 лифтов, 7 эскалаторов – позволят чувствовать себя комфортно не только обычным путешественникам, но и маломобильным пассажирам. Спроектирован терминал немцами, генеральным подрядчиком стал турецкий консорциум ЛимакМаращСтрой, техническим заказчиком – DBC Consultants.

Его строительство началось в марте прошлого года в рамках ТОР «Хабаровск», при участии инвесторов из Японии SojitzCorp., JATCO и JOIN. Объем инвестиций составил 4,9 миллиарда рублей, в том числе 3,9 миллиарда – заемные средства ВЭБ.РФ и Фонда развития Дальнего Востока, 1 миллиард рублей – собственные средства инвесторов. Еще 30 августа терминал получил разрешение на ввод в эксплуатацию, 4 сентября его дистанционно открыл президент, 30 сентября проинспектировал Юрий Трутнев, а 14 октября аэровокзальный комплекс принял первых пассажиров.

- Строительство еще одного масштабного инфраструктурного объекта — пример комплексного подхода к решению задачи, поставленной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, по ускоренному развитию Дальнего Востока. Кроме того, проект по строительству нового терминала внутренних авиалиний был реализован на территории опережающего развития и получил весь пакет льгот. И самое важное – это предоставление финансирования от Фонда развития Дальнего Востока и Внешэкономбанка. И сейчас мы видим новый современный, технологичный, комфортный и безопасный аэровокзал международного класса, - подчеркнул Юрий Трутнев, вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО.

ВТОРОЙ ЭТАП - МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Терминал внутренних авиалиний - это первый шаг в реконструкции всего аэровокзального комплекса. Следующий этап - строительство нового международного терминала.

- При реализации этого проекта впервые были применены инновационные подходы к государственному регулированию и финансированию, в том числе были установлены тарифы для еще не построенного объекта инфраструктуры. Эти крайне важные при долгосрочных инвестициях подходы уже применяются при реализации других крупных инфраструктурных проектов в России. Дальше мы приступаем ко второму этапу – строительству международного терминала. Его проектирование уже практически завершено, - рассказал Константин Басюк, председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт».

По мнению Константина Басюка, для успешной реализации второй очереди реконструкции аэродрома необходимо включить ее в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Это позволит обеспечить полноценное развитие международного аэропорта Хабаровска на долгосрочную перспективу.

- Аэропорт компактный, но мне очень понравился, - сказал глава представительства Sojitz Corpоration в Хабаровске господин Сатору Ямадзаки. – Здесь есть все функции, кроме того, мне очень приятно, что в качестве эмблемы аэропорту выбрано солнце, ведь в Хабаровске очень много ясных дней, и когда светит солнце, этот аэропорт выглядит очень красиво.

Японская сторона, по словам господина Сатору Ямадзаки, изучает возможность строительства в Хабаровске нового международного терминала.