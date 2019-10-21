«Ешь картошку, будешь сыт - старый дед мой говорит»: сколько стоит картошка в Хабаровске этой осенью

Наверное, не найдется на свете человека, который не ел бы картофеля. Рассыпчатая отварная с зеленью и сливочным маслицем, жаренная с лучком и грибочками, нежное пюре... как тут не вспомнить монолог Тоси Кислициной: «Картофель, вообще, универсальный продукт. Из него что хочешь можно приготовить... Ты думаешь, картошка - это так вот просто, сварил и съел? Не тут-то было! Из картошки, знаешь, сколько можно блюд приготовить? А ну, считай: картошка жареная, отварная, пюре, картофель фри, картофель пай. Картофельные пирожки с мясом, с грибами и так далее. Картофельные оладьи, картофельная запеканка, картофель тушеный с черносливом, картофель тушеный с лавровым листом и с перцем, картофель молодой отварной с укропом, шаньги...». По данным Росстата российская семья потребляет в среднем от 50 до 100 килограммов картошки в год. А осень - традиционное время для запасов на зиму. Итак, где в Хабаровске купить картошку, во сколько это обойдется, и вообще - стоит ли?

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА?

Амурский паводок принес краю много проблем. Одной из пусть и не самых больших, но зато самых актуальных для жителей стали затопленные поля, огороды и приусадебные участки. Дачникам пришлось делать нелегкий выбор: либо копать картошку в июле, либо положиться на авось, а то и просто бросить будущий урожай на произвол судьбы. Вода пришла и ушла, а сложности остались.

- Картошку стараемся сбывать побыстрее, - поделилась Ольга, продавец одного из хабаровских супермаркетов. - Гниет быстро. Случается, привозят уже мокрую, не просушенную. Девочкам-фасовщицам приходится ее постоянно перебирать, чуть не усмотришь, пиши пропало - мошка, гниль, весь ящик списывать придется.

Ее поддерживает и Джамиля, она торгует в киоске «Овощи-фрукты».

- Перебираем, перетрясаем все, - рассказала она. - Не только картошку, все - свеклу, морковь, лук. То, что в сетках привозят, еще ничего, а если в мешках или коробках, непременно с гнильцой будет. У китайцев, конечно, сухая, так ее берут плохо, слишком крахмалистая, ни в суп, ни в рагу не годится.

А вот в супермаркетах картошку в промышленных масштабах лучше не закупатьФото: Евгения МОЛОТОВА

ЧТО, ГДЕ, ПОЧЕМ?

Традиционно картошку закупают мешками весом по 30 или 50 килограммов. И проще всего это сделать, позвонив по телефону одной из многочисленных служб доставки. Благо, что на сайтах бесплатных объявлений, что на дверях подъездов жилых домов таких служб предостаточно. Правда, вопрос о качестве продукта будет целиком на совести продавца.

- Мы возим картошку из района имени Лазо, - рассказал по телефону сотрудник одной из таких служб, назвавшийся Михаилом. - Есть фасовка по 20, 30 и 50 килограммов. Доставка до подъезда бесплатная, подъем на этаж за отдельную сумму.

За тридцатикилограммовую сетку «второго хлеба» в фирме Михаила с вас возьмут 900 рублей.

Дороже выйдет так называемая «фермерская» картошка на ярмарках выходного дня и стихийных рынках «с машин». Здесь мерой веса будет ведро, а стоимость такого ведра от 500 до 700 рублей. Зато есть надежда, что качество будет на высоте. Такие торговцы обычно дорожат своей репутацией. Из минусов - купленное «ведро» придется нести до дома на собственном горбу.

И уж вовсе не стоит закупать картофель в промышленных масштабах в торговых сетях и ритейлах. Как показывает практика, уследить за качеством продукции в столь значительных объемах - задача практически невыполнимая.