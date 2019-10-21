2019-10-21T09:52:12+03:00
Спорт

И вдруг чего-то испугались: Главный тренер «СКА-Хабаровск» рассказал, почему в игре с «Томью» победа стала ничьей

Ни «армейцам», ни их гостям так и не удалось взять верх в важном для обеих команд матче
Василий ЗАДУНАЕВ
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И вдруг чего-то испугались: Главный тренер «СКА-Хабаровск» рассказал, почему в игре с «Томью» победа стала ничьейИ вдруг чего-то испугались: Главный тренер «СКА-Хабаровск» рассказал, почему в игре с «Томью» победа стала ничьейФото: ФК "СКА-Хабаровск"
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Встреча началась для хабаровчан так, что лучше не придумаешь – уже на шестой минуте матча Илья Кузьмичев (кстати, бывший игрок «Томи») в ходе очень красиво разыгранной комбинации забивает очень эффектный гол, выводя «армейцев» вперед. Именно такие голы очень любит тренерский штаб «СКА» - каждый раз повторяя, что преимущество в самом начале матча дает неплохие шансы на победу в игре.

Хорошо, гол забит, казалось бы - доминируйте и дожимайте. Но нет, неожиданно доминировать на поле стали гости, из-за суеты и частых ошибок хозяев игра велась в основном у ворот армейцев, и было понятно, что добром это не кончится. Как бы Игорь Обухов не спасал команду - не третий, так пятый удар по воротам должен был завершиться голом.

Так и произошло. Максим Казанков, не так давно сменивший хабаровский клуб на «Томь», после ошибки армейцев подхватил мяч в центре поля и рванул к воротам хозяев. Выйдя один на один с вратарем, на 29 минуте он сравнял счет. И только после этого «красно-синие» опомнились, но тут в дело вмешался судья. За абсолютно непонятное нарушение сначала вторую желтую, а потом и красную карточку получил Шляков, хозяева остались в меньшинстве. И тут растерялись гости, которые так и не смогли реализовать свое преимущество до самого конца игры. Матч завершился со счетом 1:1.

- Забили очень быстрый гол, легко он нам дался. И потом команда испугалась чего-то. Не было агрессии, проиграли полностью середину в подборе мяча. Во втором тайме получилось, что удаление завело команду. И агрессия, и сила появились. Результат закономерен, - рассказал Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск».

Также наставник «армейцев», несмотря на свое постоянное нежелание комментировать судейство, нашел несколько теплых слов для арбитров.

- У нас есть глава судейского департамента Егоров. Вот он пусть и разбирается с таким судейством. Разогнал арбитров, которые умеют судить, и набрал вот этих людей…, - подчеркнул Алексей Поддубский.

После игры вничью «СКА-Хабаровск» на одну строчку опустился в турнирной таблице, заняв восьмое место, сразу следом за ним идет «Томь», всего на одно отставая от «красно-синих». Следующий матч «СКА» проведет в Казани с «Нефтехимиком», который сейчас находится на шестой позиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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