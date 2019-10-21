2019-10-21T09:52:12+03:00
Общество

Ни проехать ни пройти: жильцы Первого микрорайона Хабаровска пожаловались на дороги

Городские власти с благоустройством не торопятся
Евгения МОЛОТОВА
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Ни проехать ни пройти: жильцы Первого микрорайона Хабаровска пожаловались на дорогиНи проехать ни пройти: жильцы Первого микрорайона Хабаровска пожаловались на дорогиФото: Евгения МОЛОТОВА
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Пока городские чиновники рапортуют о сдаче в эксплуатацию километров асфальта, жители Первого микрорайона краевой столицы жалуются на отсутствие не только покрытия, но и самих дорог. В редакцию «Комсомолки» обратилась инициативная группа жильцов домов по улице Путевой, 12Б, 12В и улице Калараша, 32.

- Дорога к нашим домам не ремонтировалась более двадцати лет, - говорит руководитель инициативной группы Надежда Султанова. - Единственная дорога к нашим домам - разбита вдребезги. Тротуаров нет, дорожного покрытия тоже. Ямы глубиной до девяти сантиметров.А ведь по этой дороге дети ходят в школу. Мамы с колясками гуляют.

Ямы на проезжей части местами по десять сантиметров глубиной Фото: Евгения МОЛОТОВА

Ямы на проезжей части местами по десять сантиметров глубинойФото: Евгения МОЛОТОВА

Жильцы уже обращались с вопросами к администрации Индустриального района, однако ответа на свое обращение так и не получили.

И это не единственная проблема Первого микрорайона. После каждого дождя на перекрестке улиц Королева и Калараша можно устраивать пленэр по картине Айвазовского «Девятый вал» - ливневки там забиты настолько, что впору насыпать дамбы, как на амурском берегу. Уровень воды на пешеходном переходе достигает двадцати сантиметров.

Ни асфальта, ни тротуаров Фото: Евгения МОЛОТОВА

Ни асфальта, ни тротуаровФото: Евгения МОЛОТОВА

Добавляют колорита и развалины бывшего кинотеатра «Сатурн». И, конечно, деревянные бараки - прибежище лиц с низкой социальной ответственностью и без ответственности вообще. Бараки горят, их латают своими силами жильцы, но признавать их аварийными, и, как следствие, требующими расселения, власти не спешат. При этом микрорайон отнюдь не на отшибе, а, что называется, «в десяти минутах от центра». Возможно, все дело в том, что городским властям он не кажется «инвестиционно привлекательным»?

ИСТОЧНИК KP.RU

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