Третий пошел: В Комсомольске-на-Амуре третий по счету корвет вышел из цеха и встал к достроечной стенке

Пока в этой конструкции, которую на днях вывели из цеха и поставили к достроечному пирсу, будущий красавец-корвет угадывается с трудом. Нет, тут есть все, что надо - и хищный стремительный корпус, и приземистая рубка, и даже орудийные башни, но пока нет того военно-морского лоска, свойственного боевым кораблям.

НОВЫЙ СТОРОЖЕВОЙ КОРАБЛЬ

Сейчас он больше всего напоминает разворошенный муравейник, более 300 рабочих в две смены доводят машину до совершенства. Времени осталось немного - меньше года до того, как сторожевик выйдет на ходовые испытания в сдаточной базе ТОФ, расположенной в Приморском крае.

- До конца декабря, в соответствии с графиком строительства, на корабле будут проводиться работы по достройке и подготовке к швартовным испытаниям, - рассказал Дмитрий Криночкин, старший строитель заказа. - На корабле будет смонтирована интегрированная башенно-мачтовая конструкция со всеми полагающимися системами. Данные работы мы выполним сейчас, потому что габариты корабля не позволяли произвести их в цехе.

Также на корабле идет монтаж линии вала, главных и вспомогательных дизелей, окончательная затяжка кабелей и электромонтажные работы. Боевая машина обретает свои мускулы и нервы. Основные работы идут в первую смену, во вторую над корпусом работают в основном маляры.

Это уже третий многоцелевой сторожевой корабль проекта 20380, чуть раньше были спущены на воду, успешно прошли все испытания и уже приняты на вооружение его братья-близнецы корветы «Совершенный» и «Громкий». Этот корабль получил имя Героя Российской Федерации Алдара Цыденжапова.

ПОДВИГ-КОРВЕТ

Алдар в сентябре 2010 года пожертвовал собой и спас 300 моряков, служивших на эсминце «Быстрый». Во время подготовки к боевому походу в машинном отделении корабля порвало топливопровод и замкнуло электропроводку. Полыхнуло пламя, на боевом корабле в это время был весь экипаж - несколько сотен человек.

Счет шел на секунды, и Цыденжапов, не раздумывая, бросился перекрывать подачу топлива. Около девяти секунд он находился в самом эпицентре бушующего пламени, но с огнем справился. Сил хватило только на то, чтобы выползти на палубу, Алдара немедленно доставили в госпиталь, но выходить так и не смогли - от сильнейших ожогов спустя четыре дня герой скончался.

Кстати, родственники Алдара - частые гости на заводе, где строится корвет, они уже встречались с экипажем и даже обещали проводить корабль в первый поход. Также корвет, носящий имя героя, недавно обрел свою невесту.

Это старинный обычай, который жив и поныне - вот уже несколько столетий самая красивая, самая умная девушка, выбранная судостроителями и экипажем, становится хранительницей корабля. Именно она разбивает о борт бутылку шампанского. Моряки свято верят, что какова невеста, такова будет и судьба их боевой машины. Поэтому хранительницу берегут, как зеницу ока, дарят подарки и обязательно приглашают на все праздники. Невестой этого корвета стала Анна Сбичакова, представитель древней трудовой династии корабелов - ее предки работали на стапелях более ста лет.