Лас-Вегас: хабаровчанин стал чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу
Прямой эфир 22 октября на частоте 88,3 FM
Лас-Вегас: хабаровчанин стал чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсуФото: Борис КОКУРИН
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Хабаровчанин победил на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу в Лас-Вегасе. Денис Григорьев взял первое место среди фиолетовых поясов. С самого утра чемпион заглянул к нам в гости и рассказал, как проходил турнир, и с кем из титулованных бойцов пришлось выйти на ринг. А также узнали, где можно научится джиу-джитсу в Хабаровске.
Лас-Вегас: хабаровчанин стал чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсуФото: Сергей ПЯТКОВ
Хабаровск Эфир 22_10_19 08-00 - 09-00
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ИСТОЧНИК KP.RU