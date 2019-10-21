Лас-Вегас: хабаровчанин стал чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу

Хабаровчанин победил на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу в Лас-Вегасе. Денис Григорьев взял первое место среди фиолетовых поясов. С самого утра чемпион заглянул к нам в гости и рассказал, как проходил турнир, и с кем из титулованных бойцов пришлось выйти на ринг. А также узнали, где можно научится джиу-джитсу в Хабаровске.

Лас-Вегас: хабаровчанин стал чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсуФото: Сергей ПЯТКОВ