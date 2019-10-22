2019-10-22T05:19:21+03:00
Общество

С социальными транспортными картами в Хабаровском крае разберется суд

Дело передано в арбитраж с подачи Федеральной антимонопольной службы
Евгения МОЛОТОВА
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Точку в деле о транспортных картах поставит арбитражный судТочку в деле о транспортных картах поставит арбитражный судФото: Евгения МОЛОТОВА
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Вопрос о введении на территории региона единых социальных карт для проезда в общественном транспорте имеет долгую и неприглядную историю. Противостояние транспортников и краевого министерства социальной защиты в начале сентября чуть было не привело к забастовке перевозчиков. Тогда стороны пришли к некоторым договоренностям, но до решения проблемы было по-прежнему далеко. А проблема заключалась в следующем. Система обработки данных при оплате социальной картой несколько отличается от системы обработки данных при оплате обычной банковской картой. Московская компания «Новое поколение», выигравшая тендер на замещение места регионального оператора, предложила установить в автобусах терминалы специально для оплаты социальными картами. По понятным причинам перевозчики нашли это предложение неприемлемым. И, возможно, были правы.

Федеральная антимонопольная служба обратилась с иском в Хабаровский арбитражный суд. В УФАС полагают, что результаты конкурса по выбору регионального оператора следует считать недействительными. Инициаторами проверки ФАС стали предприниматели, компании которых не прошли конкурс на право обслуживания социальных карт. Изучив представленную документацию, специалисты управления пришли к выводу, что ООО «Новое поколение» действительно нарушило конкурсные условия. И камень преткновения – пресловутый второй терминал, установка которого противоречит условиям техзадания.

- Хабаровским управлением ФАС подан арбитражный иск в отношении министерства социальной защиты населения Хабаровского края, - рассказали в пресс-службе краевого УФАС. - Также сформирован иск в отношении ООО «Новое поколение» о признании дополнительных соглашений недействительными.

В свою очередь исполнительный директор «Нового поколения» Кирилл Поздняков отметил, что компания безуспешно пыталась договориться об интеграции своей системы в уже существующее оборудование с Хабаровским межотраслевым навигационно-информационным центром, «Сбербанком» и «Золотой короной».

- Мы неоднократно выходили к ХМНИЦ с предложениями об интеграции, однако встречные предложения были для нас крайне невыгодны с экономической точки зрения, - отметил он.

Остается напомнить, что социальная транспортная карта уже успешно действует в некоторых регионах Хабаровского края, в частности в Комсомольском и Хабаровском муниципальных районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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