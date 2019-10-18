Анастасия Шитикова привезла в Хабаровск золото первенство мира по самбо

Впервые хабаровские спортсмены завоевали золото первенства мира по самбо среди юниоров. Это сумела сделать Анастасия Шитикова. Она побывала в студии радио "Комсомольской Правды - Хабаровск" сразу по прилёту из Ташкента, где проходило соревнование. Вместе с ней пришел и президент Хабаровской краевой федерации самбо Владимир Чернозём.

Анастасия Шитикова привезла в Хабаровск золото первенство мира по самбоФото: Сергей ПЯТКОВ