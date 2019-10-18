2019-10-22T05:13:20+03:00
Хабаровский эксперт

Анастасия Шитикова привезла в Хабаровск золото первенство мира по самбо

Слушайте прямой эфир от 18 октября 2019 года на 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Анастасия Шитикова привезла в Хабаровск золото первенство мира по самбоАнастасия Шитикова привезла в Хабаровск золото первенство мира по самбоФото: Сергей ПЯТКОВ
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Впервые хабаровские спортсмены завоевали золото первенства мира по самбо среди юниоров. Это сумела сделать Анастасия Шитикова. Она побывала в студии радио "Комсомольской Правды - Хабаровск" сразу по прилёту из Ташкента, где проходило соревнование. Вместе с ней пришел и президент Хабаровской краевой федерации самбо Владимир Чернозём.

Анастасия Шитикова привезла в Хабаровск золото первенство мира по самбо Фото: Сергей ПЯТКОВ

Анастасия Шитикова привезла в Хабаровск золото первенство мира по самбоФото: Сергей ПЯТКОВ

эсперт_самбо_18_10_2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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