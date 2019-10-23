2019-10-24T06:03:55+03:00
Это - Хабаровск!

Большая бизнес-конференция: в Хабаровске соберутся управленцы мирового уровня

Прямой эфир 24 октября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Большая бизнес-конференция: в Хабаровске соберутся управленцы мирового уровняБольшая бизнес-конференция: в Хабаровске соберутся управленцы мирового уровняФото: Борис КОКУРИН
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Как выращивание картошки превратить в прибыльный бизнес? Этим вопрос наверняка задавались местные фермеры, которые сетуют на то, что заниматься овощами не выгодно, люди не идут работать в сельское хозяйство за низкие зарплаты. Но, вот Андрей Синицин, собственник агрокомплекса «МелАгро», крупнейший предприниматель в сфере сельского хозяйства и один из основных поставщиков картофеля для компании Lay's, совсем другого мнения. Он специально приехал в Хабаровск на большую бизнес-конференцию, чтобы научить людей правильно управлять процессами. А компанию ему составить Антон Шаповал, ведущий управленец мирового уровня, успешный предприниматель и автор системы внедрения стратегического управления в малый и средний бизнес. Кстати, это еще не все корифеи, которых можно встретить на мероприятии 25 октября. Андрей Синицин и Антон Шоповал заглянули в гости радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» и поделились, чему будут учить участников.

Большая бизнес-конференция: в Хабаровске соберутся управленцы мирового уровня Фото: Сергей ПЯТКОВ

Большая бизнес-конференция: в Хабаровске соберутся управленцы мирового уровняФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск Эфир 09-00 - 10-00 24_10_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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