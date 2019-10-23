2019-10-24T05:58:44+03:00
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Тарон Григорян даст первый сольный концерт в Хабаровске

Прямой эфир 24 октября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Тарон Григорян даст первый сольный концерт в ХабаровскеТарон Григорян даст первый сольный концерт в ХабаровскеФото: Борис КОКУРИН
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Уже в эту пятницу, 25 октября, известный певец, депутат городской думы Тарон Григорян даст первый сольный концерт в Хабаровске. Жителей ждут в краевой филармонии в 18:30. В программе итальянские, испанские и старинные армянские песни. Но перед концертом, Тарон заглянул в студию радио «Комсомольская правда»-Хабаровске» и рассказал, как проходит подготовка к мероприятию. А еще поговорили о будущих планах парламентария.

Тарон Григорян даст первый сольный концерт в Хабаровске Фото: Сергей ПЯТКОВ

Тарон Григорян даст первый сольный концерт в ХабаровскеФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск Эфир 08-00 - 09-00 24_10_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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