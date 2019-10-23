Уже в эту пятницу, 25 октября, известный певец, депутат городской думы Тарон Григорян даст первый сольный концерт в Хабаровске. Жителей ждут в краевой филармонии в 18:30. В программе итальянские, испанские и старинные армянские песни. Но перед концертом, Тарон заглянул в студию радио «Комсомольская правда»-Хабаровске» и рассказал, как проходит подготовка к мероприятию. А еще поговорили о будущих планах парламентария.

Тарон Григорян даст первый сольный концерт в ХабаровскеФото: Сергей ПЯТКОВ