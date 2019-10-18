2019-10-23T09:08:17+03:00
Хабаровский эксперт

Хабаровск привлекает застройщиков

Слушайте эфир от 18 октября 2019 года на 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Хабаровск привлекает застройщиковХабаровск привлекает застройщиковФото: Борис КОКУРИН
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Пространство города формирует настроение его граждан. Именно поэтому к архитектуре столь огромное внимание. В Хабаровске свободных участков для новых строительных проектов нет, но есть уже изношенные бараки, расселение которых позволит реализации современных архитектурных замыслов. Об этом на радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" мы говорили с заместителем начальника отдела по выдаче разрешительной документации департамента архитектуры администрации Хабаровска Ларисой Заусаевой

Хабаровск привлекает застройщиков Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск привлекает застройщиковФото: Сергей ПЯТКОВ

и главным специалистом отдела развития территории и торгов департамента архитектуры администрации Хабаровска Алиной Толкачёвой.

Хабаровск привлекает застройщиков Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск привлекает застройщиковФото: Сергей ПЯТКОВ

эксперт_архитектура_18_10_2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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