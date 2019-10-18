Хабаровск привлекает застройщиков

Пространство города формирует настроение его граждан. Именно поэтому к архитектуре столь огромное внимание. В Хабаровске свободных участков для новых строительных проектов нет, но есть уже изношенные бараки, расселение которых позволит реализации современных архитектурных замыслов. Об этом на радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" мы говорили с заместителем начальника отдела по выдаче разрешительной документации департамента архитектуры администрации Хабаровска Ларисой Заусаевой

Хабаровск привлекает застройщиковФото: Сергей ПЯТКОВ

и главным специалистом отдела развития территории и торгов департамента архитектуры администрации Хабаровска Алиной Толкачёвой.

Хабаровск привлекает застройщиковФото: Сергей ПЯТКОВ