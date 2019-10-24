Возраст карьере не помеха

Жителей России предпенсионного возраста учат новым профессиям по федеральной программе WorldSkills, разработанной совместно с Министерством Труда. переподготовка людей 50+ охватила все регионы страны. В том числе - Хабаровский край.

Одна из площадок WorldSkills в Хабаровске - Хабаровский торгово-экономический техникум. Здесь основная компетенция - поварское дело.

- Нам активно звонят, на данный момент сформировано две группы, - говорит сотрудник Хабаровского торгово-экономического техникума Константин Павликов. - Компетенция «Поварское дело» пользуется особой популярностью.

И этот интерес понятен - достаточно бегло просмотреть раздел «Требуются» на любом сайте по поиску работы. В крае в последние годы активно развивается общепит, причем на всех уровнях – от «столовского» до высокой кухни. Придорожные кафе, столовая в центре города, модное заведение поближе к природе – везде нужны рабочие руки.

- Люди старшего возраста, как я заметил, ответственнее подходят к исполнению обязанностей, - говорит Максим, владелец одного небольшого кафе в Хабаровске. – Они совершенно не чураются нового, интересуются последними тенденциями в поварском деле. Так что предубеждение против возрастных работников – это какие-то комплексы отдельных работодателей.

Как отметили в министерстве образования и науки Хабаровского края, к всероссийской программе переобучения зрелых людей по стандартам WorldSkills подключились Хабаровский краевой институт развития системы профессионального образования, а также пять профессиональных образовательных организаций региона - Губернаторский авиастроительный колледж, Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум, Хабаровский техникум городской инфраструктуры и промышленного производства, Хабаровский торгово-экономический техникум, Хабаровский медицинский колледж. Сейчас проводится набор слушателей на 13 образовательных программ

Например, программы повышения квалификации в объеме 72 часа реализуются по шести компетенциям - фрезерные работы на станках с ЧПУ, технологии моды, обслуживание грузовой техники, эксплуатация сельскохозяйственных машин, спасательные работы, ремонт и обслуживание легковых автомобилей. Обучение планируется начать осенью, после комплектования групп. «Уроки» будут проходить под руководством сертифицированных экспертов.

Сегодня набирающее обороты движение WorldSkills 50+ становится все популярнее. В Москве и Казани уже прошли два всероссийских чемпионата «Навыки мудрых». На соревнования съехались 180 возрастных участников со всей страны.

СПРАВКА

Желающие попасть на курсы могут зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru Нужно будет ввести контактные данные, чтобы подтвердить право на бесплатное переобучение. На сайте представлены 122 компетенции. В 2019 году освоить новую специальность могут женщины 1964 -1968 годов рождения, мужчины 1959-1963 и те, у кого есть право на досрочную пенсию (за пять лет до выхода).

Обучение - бесплатное. По его итогам пройдет экзамен, где отучившиеся покажут новые умения на практике. Кроме традиционного свидетельства, они получат скиллс-паспорт - сертификат международного образца, уже оценённый российскими работодателями.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».