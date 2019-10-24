Этот отрезок чемпионата вообще для хабаровской команды будет очень нелегким – в субботу они играли дома, в среду в Казани, и уже в это воскресенье их ожидает матч со «Спартаком 2». Времени на то чтобы расслабиться и восстановить силы, просто нет – многочасовые перелеты, смена часовых поясов дают себя знать. Однако команда продолжает показывать свой бойцовский дух. Хотя если просто посмотреть на счет этого не скажешь – 2:2.

80 минут в меньшинстве: «СКА-Хабаровск» провел боевой матч с «Нефтехимиком». Фото пресс-службы ФК «Нефтехимик».

«Опять ничья» - наверняка скажут пессимисты. Да, причем четвертая ничья подряд и всего одно заработанное очко, что еще дальше отодвигает «СКА» от заветной четверки. Но об этой игре нельзя судить по сухой статистике, ее надо было смотреть, чтобы понять – команда сражалась на поле очень достойно.

80 минут в меньшинстве: «СКА-Хабаровск» провел боевой матч с «Нефтехимиком». Фото пресс-службы ФК «Нефтехимик».

На десятой минуте матча волею судьи «армейцы» оказываются в меньшинстве. Весьма невнятную красную карточку зарабатывает нападающий Илья Кузьмичев и отправляется в раздевалку. На 23 минуте «Нефтехимик» забивает – 1:0. «СКА» не сдается, через двадцать минут Владислав Брагин сравнивает счет и команды уходят на перерыв.

80 минут в меньшинстве: «СКА-Хабаровск» провел боевой матч с «Нефтехимиком». Фото пресс-службы ФК «Нефтехимик».

Второй тайм начинается с еще одной неприятности – в ворота «СКА-Хабаровск» назначают пенальти, но Игорь Обухов отражает удар. На 78 минуте «Нефтихимик» опять получает преимущество – команду выводит вперед нападающий Мераби Уридия. На 83 минуте опять назначается пенальти только теперь в ворота соперников красно-синих. Бьет Владислав Камилов и сравнивает счет. «Армейцам» целых восемьдесят минут удается продержаться в меньшинстве, сведя матч к ничьей. Не смотря на ничью на пресс-конференции наставник «СКА-Хабаровск» на все вопросы отвечал с улыбкой.

80 минут в меньшинстве: «СКА-Хабаровск» провел боевой матч с «Нефтехимиком». Фото пресс-службы ФК «Нефтехимик».

- Счет по игре – 2:2. Вам понравилось? Мне понравилось. Спасибо ребятам. Что касается красных карточек, вы считаете, что сегодня красная карточка была закономерной? Я считаю, что это судейские ошибки. Конкретно сегодняшняя, конкретно в домашней игре. Нам, по-моему, уже надо вдесятером приезжать и выходить, чтобы нас не удаляли. Давайте следующую игру тоже будем вдесятером начинать. Сегодня – вы считаете это красная карточка? Игрок принимает мяч, соперник сам напарывается на бутсу. Пересмотрите момент, - подчеркнул Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск».

Не смотря на удаление в самом начале команда «красно-синих» смотрелась очень достойно, атаковала, создавала опасные моменты у ворот соперника, что говорит о том что «армейцы» к игре готовились.

80 минут в меньшинстве: «СКА-Хабаровск» провел боевой матч с «Нефтехимиком». Фото пресс-службы ФК «Нефтехимик».

- Мы же тоже разбираем игру соперников, как они играют, как мы будем играть против них. Обидно, что в самом начале нам это всё сломали. Но я благодарен ребятам за то, что они справились. Очень тяжёлая игра, боевитая, я удовлетворён, - отметил наставник хабаровчан.

Сейчас в турнирной таблице команда откатилась еще на одну строчку вниз и заняв девятое место с 28 очками в активе, от «Чертаново» идущей на четвертом месте армейцев отделяет 7 очков. Следующую игру «СКА-Хабаровск» проведет дома со «Спартаком-2».