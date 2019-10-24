2019-10-25T07:54:55+03:00
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Science Slam Russia: изобретение хабаровского ученого стало лучшим на битве

Прямой эфир 25 октября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Science Slam Russia: изобретение хабаровского ученого стало лучшим на битвеScience Slam Russia: изобретение хабаровского ученого стало лучшим на битвеФото: Борис КОКУРИН
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Хабаровчанин Константин Прохоров одержал победу в Science Slam Russia. Мероприятие проходило в Воронеже. Ученый в неформальной обстановке представил широкой публике исследование «Как извлечь то, что не извлекается, и обогатиться». В 8 утра Константин Прохоров заглянул в студию радио «Комсомольская правда»-Хабаровска», чтобы рассказать о своем уникальном изобретении. А еще поговорили про поддержку ученых в нашем городе.

Science Slam Russia: изобретение хабаровского ученого стало лучшим на битве Фото: Сергей ПЯТКОВ

Science Slam Russia: изобретение хабаровского ученого стало лучшим на битвеФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск Эфир 25_10_19 08-00 - 09-00

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ИСТОЧНИК KP.RU

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