Science Slam Russia: изобретение хабаровского ученого стало лучшим на битве
Прямой эфир 25 октября на частоте 88,3 FM
Science Slam Russia: изобретение хабаровского ученого стало лучшим на битвеФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:
Хабаровчанин Константин Прохоров одержал победу в Science Slam Russia. Мероприятие проходило в Воронеже. Ученый в неформальной обстановке представил широкой публике исследование «Как извлечь то, что не извлекается, и обогатиться». В 8 утра Константин Прохоров заглянул в студию радио «Комсомольская правда»-Хабаровска», чтобы рассказать о своем уникальном изобретении. А еще поговорили про поддержку ученых в нашем городе.
Science Slam Russia: изобретение хабаровского ученого стало лучшим на битвеФото: Сергей ПЯТКОВ
Хабаровск Эфир 25_10_19 08-00 - 09-00
00:00
00:00
ИСТОЧНИК KP.RU