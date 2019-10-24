Science Slam Russia: изобретение хабаровского ученого стало лучшим на битве

Хабаровчанин Константин Прохоров одержал победу в Science Slam Russia. Мероприятие проходило в Воронеже. Ученый в неформальной обстановке представил широкой публике исследование «Как извлечь то, что не извлекается, и обогатиться». В 8 утра Константин Прохоров заглянул в студию радио «Комсомольская правда»-Хабаровска», чтобы рассказать о своем уникальном изобретении. А еще поговорили про поддержку ученых в нашем городе.

Science Slam Russia: изобретение хабаровского ученого стало лучшим на битвеФото: Сергей ПЯТКОВ