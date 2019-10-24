Хабаровские «тигры» «накрутили хвост» сочинским «леопардам»

После разгромного матча с московским «Динамо» и штрафа в 300 тысяч рублей, наложенного на клуб после неудачной шутки главного тренера, тиграм явно нужно было снять стресс. Отличный случай сделать это представился во время матча с командой «Сочи». Символ южан – леопард, но амурский тигр - кошка явно покрупнее, и это сочинцам пришлось почувствовать на своей шкуре.

«Амур» атаковал, и несмотря на опять хромающую реализацию моментов, сумел добиться минимального преимущества в первом периоде. Шайбу в ворота гостей забросил Денис Голубев. Гости огрызались, но безрезультатно.

Второй период «леопарды» начали агрессивно, в этом им помогло двойное удаление в команде хозяев. На секунду показалось, что им удалось реализовать свое игровое преимущество, но судья заметил, что ворота хабаровчан стояли не на месте. Просмотр подтвердил, что их сдвинули еще до начала атаки, так что гол не засчитали. «Тигры» опомнились и снова бросились в наступление.

- В третьем периоде «Амур» не стал уходить в глухую оборону, а напротив, усилил давление на ворота Налимова. Гол Корягина на 47-й минуте выглядел абсолютно логичным. Тигры вынудили сочинцев ошибиться в своей зоне, Гинек Зогорна вывел на ударную позицию защитника, и Глеб не промахнулся. Чем ближе была сирена, тем очевиднее становилось – единственной интригой матча остаётся «сухарь» Лангхамера. К сожалению, его не случилось. Шмелёв сократил разрыв в счёте до минимума, но большего «леопардам» сделать не удалось, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

Кстати, на матче работала та же бригада арбитров, что на встрече с «Динамо», но на этот раз претензий у главного тренера к главному судье не было. Сейчас Амур с 19 очками занимает 18 строчку в турнирной таблице чемпионата, уже 24 октября хоккейный клуб отправляется в Челябинск, где уже в ближайшую субботу проведет первый матч выездной серии с «Трактором».