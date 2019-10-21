Бизнес-завтрак на радио КП-Хабаровск: как начать утро, чтобы быть эффективным весь день

Как неделю начнёшь, так ее и проведёшь. Поэтому мы решили начать её с вкусного завтрака. Помогал нам в этом шеф-повар Кирилл Швайко.

Бизнес-завтрак на радио КП-Хабаровск: как начать утро, чтобы быть эффективным весь деньФото: Сергей ПЯТКОВ

Полезный, быстрый завтрак начали готовить во время разговора о том как родителям в разводе найти общий язык со своими детьми. Его мы вели в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" с юристом и медиатором Павлом Пантелеевым.

Бизнес-завтрак на радио КП-Хабаровск: как начать утро, чтобы быть эффективным весь деньФото: Сергей ПЯТКОВ