В Хабаровске командир экипажа МИ-8 признан виновным в гибели пяти человек

Приговор по делу командира экипажа вертолета МИ-8 Сергея Ольшакова вынес 24 октября Кировский районный суд. Его признали виновным в нарушении правил эксплуатации воздушного судна, повлекшего гибель двух и более человек.

Само крушение произошло 15 августа 2015 года. Вертолет МИ-8 принадлежал авиакомпании «Восток» и был зафрахтован организатором экстремальных туров для перевозки групп московских туристов - топ-менеджеров «ВТБ-лизинг» - по маршруту «Хабаровск - село имени Полины Осипенко - бухта Онгачан». На борту находилось 16 человек, трое из которых - члены экипажа.

Когда вертолет сел для дозаправки в селе имени Полины Осипенко, диспетчерской службой был озвучен неблагоприятный метеорологический прогноз. Над Шантарами была сильная облачность. Однако экипаж к местным метеорологам не обращался, говорят, что метеосводку им передали из Хабаровска по телефону. Командиром было принято решение продолжить полет. Могло ли мнение влиятельных пассажиров повлиять на принятое Ольшаковым решение - вопрос из области догадок. Как бы там ни было, полет был продолжен.

КРУШЕНИЕ

Как следует из записей параметрической информации, вплоть до горной гряды вертолет шел со скоростью 190 - 200 километров в час, на истинной высоте над рельефом 50 - 70 метров. Полет над горами тоже выполнялся на высоте ниже ста метров от земли, что категорически запрещено правилами. При этом сигнал «Опасная высота», который должен подавать радиовысотомер, отсутствовал. До места посадки вертолет не дотянул совсем немного. В ста метрах от берега возле полуострова Тугурский он попал в режим «вихревого кольца». Лопастями отрезало хвост, и воздушное судно рухнуло в воды Охотского моря. Пятеро, в том числе одна женщина, погибли. Одиннадцать человек, в числе которых организатор тура и три члена экипажа, успешно выбрались на сушу.

- Если бы вертолет упал на несколько секунд раньше, вероятность спасения людей была бы близка к нулю, - прокомментировал руководитель отделения по расследованию особо важных дел Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Александр Голуженко. - Кроме того, рейс вылетел на несколько часов позже расписания по вине одного из пассажиров. Соответственно, метеорологическая карта, составленная для полета, уже устарела.

Выжившие пассажиры, в ожидании следственных действий в Хабаровске.Фото: Борис КОКУРИН

Следствие длилось почти четыре года. Упавший вертолет был поднят со дна моря, проведен целый ряд экспертиз. В результате сторона обвинения пришла к выводу: крушение - вина командира судна.

- Кировский районный суд города Хабаровска признал Сергея Ольшакова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей», - рассказали в пресс-службе СУ СК Хабаровского края. - Назначен приговор в размере двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Подсудимый свою вину не признал.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.