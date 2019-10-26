Новый бюджет Хабаровского края утвержден в первом чтении

На внеочередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края было шумно и многолюдно. И не мудрено: на повестке дня среди прочих вопросов - законопроект о краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Обсудить его пришли не только депутаты краевого парламента, но и представители политических партий, не представленных в Законодательной Думе края.

РЕАЛИСТИЧНЫЙ БЮДЖЕТ

Проект собравшимся представили Виктор Калашников - министр экономического развития края и Александр Кацуба - министр финансов региона.

- Законопроект составлен, исходя из максимально реалистичных прогнозов, - подчеркнул Александр Кацуба. - При этом перед нами стоят задачи добиться стабилизации экономической ситуации и, в перспективе, развития экономики в регионе.

Новый бюджет будет дефицитным. По словам Александра Станиславовича, превышение расходов над доходами составит 9%, то есть в допустимых пределах.

- Общий объем расходов составит 107 миллиардов 867 миллионов рублей, а общий объем доходов — 100 миллиардов 668 миллионов рублей, - рассказал он. - Таким образом, прогнозируемый дефицит – это чуть больше семи миллиардов или 9%, что соответствует договоренностям, заключенным нами с федеральным правительством, в соответствии с которыми дефицит бюджета не должен превышать десяти процентов.

Разработаны и приоритетные направления развития краевых территорий. Так, по словам Виктора Калашникова, в этот список войдут Советско-Гаванский и Ванинский районы, а также ареалы присутствия территорий опережающего социально-экономического развития.

Серьезные надежды краевые власти возлагают на реконструкцию нефтеперерабатывающих заводов в Комсомольске и Хабаровске, увеличение объемов выпуска продукции заводом «Амурсталь» и вхождение в программы гражданского авиастроения по проектам МС-21 и российско-китайского лайнера CR929. В сельском хозяйстве - главная ставка на мясомолочное производство.

- Перед нами стояла задача сформировать реалистичный бюджет, - подчеркнул министр финансов Хабаровского края Александр Кацуба. - Главной целью сегодня является формирование устойчивой бюджетной системы края. Сейчас не время для экспериментов. Если мы даем определенные обязательства, мы должны быть уверены в том, что сможем их выполнить.

ВОПРОСЫ?

Представленный проект вызвал у парламентариев много вопросов. Один из наиболее существенных - о повышении доходности.

- В 2015 году на территории Хабаровского края были созданы территории опережающего развития, - отметил Сергей Зюбр, первый заместитель председателя регионального парламента. - Были созданы федеральные институты и инвестированы средства, в том числе из краевого бюджета, на строительство инфраструктуры. Предполагалось, что эти территории будут приносить краю дополнительные, и весьма немалые доходы. Какие планы и когда они станут явью? – спросил парламентарий.

Депутат Геннадий Мальцев, в свою очередь, предложил увеличение доходной части бюджета путем привлечения инвестиций.

Темой для дискуссии стало и распределение средств. Предстоящий бюджет будет социальным, почти 70% расходов заложены на финансирование социальных проектов. Так, заместителя председателя краевого отделения партии «Зеленые» возмутили непомерные расходы, заложенные в краевую казну на профессиональный спорт (3,9 миллиарда рублей), и поддержку всех СМИ Хабаровского края (2,1 миллиарда рублей).

Депутат Максим Кукушкин назвал бюджет «осторожным».

- Бюджет нужно увеличивать, - заявил он. - Причем увеличивать по всем направлениям, как в расходной, так и в доходной части. Тот законопроект, который сейчас принимается в первом чтении, очень сильно хромает. Подобные бюджеты принимаются в нашем регионе уже несколько лет подряд. При этом доходная часть их фактически существенно превышает прогнозы. С одной стороны, представленные в настоящем проекте цифры довольно позитивны, но это не бюджет развития.

Точку в прениях поставил Сергей Зюбр.

- Многие прозвучавшие здесь заявления имеют откровенно популистский характер, — отметил он. - Воплощения этих идей неминуемо приведет к росту налогового бремени, для предприятий и жителей края. А наша задача не транжирить средства, а расходовать их эффективно.

Большинством голосов законопроект краевого бюджета принят в первом чтении.