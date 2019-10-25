Участковый – это не просто профессия: лучший участковый Хабаровского края о работе и не только

Первый этап ежегодного конкурса «Народный участковый» прошел в нашем регионе с 7 до 16 октября. Решительную победу в нем одержал полицейский из Комсомольска-на-Амуре майор Владимир Наумцев. В преддверии финала он согласился дать небольшое интервью корреспонденту «Комсомольской правды».

В правоохранительных органах майор Наумцев работает больше десяти лет, на службу пришел в 2006 году, еще, будучи студентом ДВЮИ МВД.

- В Комсомольск я перебрался в 2006 году, - рассказал Владимир. – Поступил на службу в конвойные войска – сопровождал подследственных и заключенных, нес караульную службу. Через год окончил школу милиции (просторечное название ДВЮИ МВД – прим. автора), И перевелся ГИБДД, где прослужил до 2013 года. Год провел в горячей точке на Кавказе. После возвращения, ушел в участковые. Сейчас старший участковый уполномоченный полиции Владимир Наумцев служит в отделе полиции № 3 Управления МВД России по городу Комсомольску-на-Амуре.

УЧАСТКОВЫЙ, ОТ СЛОВА "УЧАСТИЕ"

На «земле» майора Наумцева проживает около 5000 человек.

- Мой участок достаточно компактный, в плане доступности, удобно перемещаться, - объясняет Наумцев. – 48 многоквартирных домов. Контингент самый разный. Есть и неблагополучные семьи, и лица без определенного места жительства и проблемные подростки. Все как у всех. При этом специфика деятельности участкового сильно отличается от привычного графика «от девяти до шести». Могут позвонить и днем, и ночью, и в выходные и в праздники – всегда должен быть готов к несению службы.

Конечно, участковые редко раскрывают резонансные преступления, однако, именно они ближе всех к жителям, и именно к ним, в первую очередь, идут люди со своими проблемами. А участковый, если не может решить проблему сам, то всегда подскажет как действовать и к кому обратиться.

Участковый всегда на виду, люди замечают, что он сделал так, а что не так. Это самая публичная служба. Часто к участковому обращаются с просьбами помочь в решении семейных, квартирных проблем. И тогда от него требуется знание человеческой психологии, чтобы направить конфликт в правовое русло, не допустить нарушения закона, за которым последует наказание.

- Главное качество участкового, это коммуникабельность, - считает Владимир Наумцев. – Необходимо уметь найти общий язык с любым, от загулявшего подростка, до директора магазина. Выслушать, поддержать, помочь, разъяснить. Важно, также во время получать обратную связь. Я пришел в службу уполномоченных за званием, а в результате это стало призванием. За этот год раскрыл 27 преступлений, отреагировал на пятьсот жалоб граждан.

Горожане по достоинству оценили заслуги майора. Трижды он получал звание лучшего участкового Комсомольска-на-Амуре. Трижды становился лучшим в Хабаровском крае. И теперь рассчитывает на поддержку жителей региона, чтобы стать лучшим в стране.

ЕСЛИ ВЫДАЛАСЬ СВОБОДНАЯ МИНУТКА

Из всего сказанного выше, можно сделать вывод о том, что работа участкового не оставляет полицейскому ни минутки свободного времени. А, между тем, это совсем не так.

Дискус - большая рыба для большого аквариума. Фото предоставлено героем материала

- Мое хобби, аквариумистика, - рассказывает Владимир. – Развожу рыб не первый год, аквариум дома уже в двести пятьдесят литров. Кроме того, занимаюсь гиревым спортом, выезжаю на охоту, рыбалку, просто побродить по лесу. Это помогает отдохнуть душой, переключиться, отвлечься от службы.

Напомним, онлайн голосование за лучшего участкового России стартует на сайте «Комсомольской правды» 1 ноября.