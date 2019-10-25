2019-10-28T05:40:34+03:00
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Ура! Каникулы! Хабаровских школьников ждет насыщенная программа

Прямой эфир 28 октября на частоте 88,3 FM
Ульяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Ура! Каникулы! Хабаровских школьников ждет насыщенная программаУра! Каникулы! Хабаровских школьников ждет насыщенная программаФото: Борис КОКУРИН
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Новую неделю школьники Хабаровского края проведут на осенних каникулах. А за парты ребята вернут только 3 ноября. Но об этом еще рано говорить, ведь отдых только начался. А город подготовил не только развлекательную, но и образовательную программу для детей. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - начальник отдела дополнительного образования отдела образования городской администрации Ирина Всеволодова. С 9 утра узнали, чем займут ребят на каникулах, какие оздоровительные и пришкольные лагеря откроют свои двери, а также поедут ли дети заграницу по обмену.

А с самого утра подвели итоги минувших выходных. Поговорили про безопасность на дорогах, узнали, когда закончится вакцинация от гриппа и подойдет к завершению акция «Шаги здоровья», а также сколько хабаровских студентов удостоены стипендии мэра.

Ура! Каникулы! Хабаровских школьников ждет насыщенная программа Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ура! Каникулы! Хабаровских школьников ждет насыщенная программаФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск Эфир 28_10_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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