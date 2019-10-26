Профессионал уровня 50+

«Комсомольская правда» уже писала о новой возможности для жителей Хабаровского края (да и всей России) предпенсионного возраста бесплатно научиться современным профессиям, получить новые навыки или повысить квалификацию.

А в Хабаровском крае людей, находящихся в статусе предпенсионера, если верить официальной статистике, более 80 тысяч. Трудовая армия, которой вполне под силу заполнить кадровую дыру на многих предприятиях нашего региона.

В крае масштабный всероссийский образовательный проект на самом старте. Во многих техникумах группы уже набрали, но обучение еще не начали.

- Компетенции, представленные сегодня в Хабаровском крае, разные. Но все они связаны в первую очередь с теми видами производства, которые есть у нас в крае — авиационная отрасль, группы по технологии моды, по поварскому делу, - рассказал Евгений Шишкин, ведущий специалист по организации обучения управления непрерывной профессиональной подготовки Академии WorldSkills Russia.

Как неоднократно отмечали в министерстве образования и науки края, к всероссийской программе уже подключились Хабаровский краевой институт развития системы профессионального образования, а также пять профессиональных образовательных организаций - Губернаторский авиастроительный колледж, Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум, Хабаровский техникум городской инфраструктуры и промышленного производства, Хабаровский торгово-экономический техникум, Хабаровский медицинский колледж. Сейчас проводится набор слушателей на 13 образовательных программ по 12-и компетенциям.

По итогам обучения слушателю предстоит пройти демонстрационный экзамен. Выпускник на практике покажет что научился делать, причем в приемной комиссии не только его учителя, но и потенциальные работодатели. По результатам экзамена кроме свидетельства вручается «скиллс-паспорт», признанный ведущими российскими работодателями документ , подтверждающий уровень профессиональных навыков в соответствии с международными стандартами.

Заинтересованы ли работодатели в работнике старшего возраста?

- Интерес у работодателей есть, но хотелось, чтобы он был более целевым, - подчеркнул Евгений Шишкин. Мы уверены, что программа переподготовки будет в дальнейшем развиваться. Но понимаем: необходимо широкое ее освещение, целевое информирование, как потенциальных учеников, так и работодателей. Мы активно работаем в этом направлении, продвигая программу на бизнес-форумах и встречах с предпринимательским сообществом.

Надо отметить, что после первой нашей публикации в редакцию звонили и писали заинтересовавшиеся проектом. Например, Валерий Дружинин работает шофером, но хочет обучиться поварскому делу. По его словам, «вон уже и машины начинают беспилотными делать, а есть человек будет всегда».

КСТАТИ

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В 2019 году освоить новую специальность могут те, кому осталось 5 и менее лет до пенсии –женщины 51-55 лет 1964 -1968 годов рождения, мужчины 56-60 лет 1959-1963 и те, у кого есть право на досрочную пенсию (за пять лет до выхода).

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».