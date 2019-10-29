Как обстоят дела в Хабаровском крае с пассажирскими перевозками

В Хабаровском крае регулярно проходят рейды по выявлению нарушений в сфере пассажирских перевозок. В гостях на радио "Комсомольская правда Хабаровск" начальник главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края Андрей Валерьевич Коротков. С 9 до 10 утра узнали насколько безопасно и качественно работают такси в регионе.

Прямой эфир 30 октября с 9 до 10 утра на частоте 88,3 FM

Как обстоят дела в Хабаровском крае с пассажирскими перевозкамиФото: Сергей ПЯТКОВ