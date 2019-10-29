Полис ОМС есть у каждого россиянина, а вот что входит в пакет услуг по нему не всякий знает. Бывает, что люди делают платно те или иные обследования , хотя имеют право на бесплатное медобслуживание. На что можно рассчитывать? Где можно узнать точно ли анализ нужно делать за деньги? Кто проверит качество медуслуг? На эти и другие вопросы в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" ответила директор филиала страховой компании "СОГАЗ-Мед" Нелли Лазерко.

Полис ОМС - ценная бумага: разъяснения от хабаровского филиала "СОГАЗ-Мед"Фото: Сергей ПЯТКОВ