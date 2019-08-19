Даешь четыре рабочих дня! Хабаровские профсоюзы на это дали разъяснение

Сократить рабочую неделю до четырех дней предложил в начале лета премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Теперь эта инициатива приобретает реальные черты будущего закона. К обсуждению подключились профсоюзы. Их мнение в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" высказала председатель хабаровского краевого объединения профсоюзов Галина Кононенко.

Даешь четыре рабочих дня! Хабаровские профсоюзы на это дали разъяснениеФото: Сергей ПЯТКОВ

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