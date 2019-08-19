2019-10-29T11:41:55+03:00
Хабаровский эксперт

Даешь четыре рабочих дня! Хабаровские профсоюзы на это дали разъяснение

Слушайте эфир от 19 августа 2019 года на 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Даешь четыре рабочих дня! Хабаровские профсоюзы на это дали разъяснениеДаешь четыре рабочих дня! Хабаровские профсоюзы на это дали разъяснениеФото: Борис КОКУРИН
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Сократить рабочую неделю до четырех дней предложил в начале лета премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Теперь эта инициатива приобретает реальные черты будущего закона. К обсуждению подключились профсоюзы. Их мнение в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" высказала председатель хабаровского краевого объединения профсоюзов Галина Кононенко.

Даешь четыре рабочих дня! Хабаровские профсоюзы на это дали разъяснение Фото: Сергей ПЯТКОВ

Даешь четыре рабочих дня! Хабаровские профсоюзы на это дали разъяснениеФото: Сергей ПЯТКОВ

Скоро в Дормидонотовке будет сладко! Там пройдёт фестиваль варенья. Что ждёт на празднике рассказала один из родоначальников события Валентина Кудряшова.

Скоро в Дормидонотовке будет сладко! Фото: Сергей ПЯТКОВ

Скоро в Дормидонотовке будет сладко!Фото: Сергей ПЯТКОВ

эксперт 19_08_2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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